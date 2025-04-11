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Van'ın Geleneksel Yemeği Keledoş, Avrupa'ya Tanıtılıyor

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Van'ın geleneksel yemeği Keledoş, eTwinning projesi kapsamında uluslararası arenada tanıtılmak üzere Denizli, Van ve Romanya ortaklığıyla gerçekleştirilen etkinlikte kültürel bir değer olarak öne çıkıyor.

Van'ın geleneksel yemeği Keledoş, Avrupa'ya tanıtılacak

VAN - Van'ın geleneksel yemeği Keledoş, eTwinning projesi kapsamında uluslararası arenada tanıtılacak.

Özalp TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, kültür ve eğitim bir araya geldi. Denizli, Van ve Romanya ortaklığında yürütülen "Dayanışma Kazanı: Keledoş" projesinin tanıtım programı, renkli görüntülere sahne oldu. Proje koordinatörü Fesih Yorulmaz, bu projeyle Keledoş'u sadece bir yemek olarak değil, kültürel bir değer olarak tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Yorulmaz, "Keledoş, Van'ın yüzyıllardır süren paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biridir. Bu projeyle gençlerimize hem kültürel mirasımızı aktarıyor hem de uluslararası işbirliği becerileri kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli Çivril Kadriye Kemeroğlu Kız Meslek Lisesi öğrencisi Eylül Irmak Kanal ise Keledoş'un tarihçesini öğrenmenin ve yapım aşamalarını görmenin çok heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Van'ın misafirperverliği ve Özalp'ın güzellikleri bizi çok etkiledi" dedi.

Özalp TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Nazlı Bilek Solmaz da, Denizli'den gelen öğrencilerle birlikte Keledoş yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu proje sayesinde geleneksel lezzetlerimizi yeni nesillere aktarma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Tanıtım programına Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, hazırlanan Keledoş'un katılımcılara ikram edilmesiyle son buldu.

Proje kapsamında önümüzdeki günlerde Romanya'da da benzer etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor. Bu sayede Van'ın kadim lezzeti Keledoş, Avrupa'da tanıtılarak kültürlerarası diyaloga katkı sağlaması hedefleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT ÖZBAY - Yerel
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