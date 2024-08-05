Van'ın Erciş ilçesinde Memani ve Şemsiki aşiretleri barıştırıldı
Erciş'te 3 yıl önce bir kişinin öldüğü kan davası, aşiret liderlerinin girişimiyle sona erdi. Memani ve Şemsiki aşiretlerine mensup aileler, düzenlenen programda barıştılar.
Van'ın Erciş ilçesinde Memani ve Şemsiki aşiretine mensup aileler düzenlenen programla barıştırıldı.
Erciş'te 3 yıl önce bir kişinin öldüğü kan davası kanat önderlerinin ve aşiret liderlerinin girişimi ile son buldu. Özel bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde 2 aşiret üyeleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçtikten sonra tokalaşıp barıştılar.
Program, Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi, aşiret liderlerinin ve kanaat önderlerinin konuşmalarının ardından verilen yemekle son buldu. - VAN