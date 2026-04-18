Van-Hakkari kara yolunda heyelan riski devam ediyor

Van ile Hakkari arasındaki kara yolunda günlerdir devam eden heyelan riski hem ulaşımı aksatıyor hem de bölgede ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanı etkileyen heyelan nedeniyle yol zaman zaman trafiğe kapatılıyor.

Hakkari-Yüksekova kara yolunda 13 Nisan günü meydana gelen heyelan büyük tahribata yol açmıştı. Bölgede 1 haftadır uygulanan kontrollü geçiş kapsamında, araçların günde sadece yaklaşık 2 saatlik zaman diliminde geçişine izin veriliyor. Ancak bu uygulama da sorunu çözmeye yetmiyor. Sürekli olarak dağdan kopan kaya parçaları, hem sürücüler için tehlike oluşturuyor hem de yürütülen çalışmaları sekteye uğratıyor. Karayolları ekipleri ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bölgede sürdürülen çalışmalar, devam eden heyelan riski nedeniyle istenen hızda ilerleyemiyor. Yetkililer, yolu tamamen güvenli hale getirmek için yoğun çaba sarf ederken, karşılıklı geçişlerin kontrollü şekilde sağlanması için de önlemler artırılıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yaşanan mağduriyete dikkat çekerek, kalıcı ve hızlı bir çözüm bulunmasını talep ediyor. Özellikle ulaşımın sık sık durması, günlük hayatı ve ticareti olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, heyelan riskinin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtirken, sürücülerin de uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. - HAKKARİ

