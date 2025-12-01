Haberler

Van Gölü ve Erçek Gölü'nde Su Krizi Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Dr. Mustafa Akkuş, İran'daki su krizinin Türkiye için bir uyarı olduğunu belirterek, su kaynaklarının kötü yönetilmesinin su kıtlığına yol açabileceği konusunda uyardı. Akkuş, Van Gölü ve Erçek Gölü'nde yaşanan su seviyelerindeki düşüşün ekolojik dengeyi tehdit ettiğini vurguladı.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın kuraklık açısından son derece hassas olduğunu belirterek, komşu ülke İran'da yaşanan su krizinin Türkiye için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

Akkuş, su krizine ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın Sistan bölgesinde milyonlarca çiftçinin kuraklık nedeniyle işsiz kaldığını ve büyük bir göç dalgası yaşandığını ifade ederek, "Urumiye Gölü kuraklık nedeniyle ikiye ayrılmış durumda. İran'da su kaynaklarının tükenmesi nedeniyle sürekli 'Bir haftalık su kaldı, bir aylık su kaldı' açıklamaları yapılıyor. Bizim de yanı başımızdaki bu tablodan mutlaka ders çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Suyun yanlış yönetilmesi halinde en su zengini ülkelerin bile kısa süre içinde su fakiri haline gelebileceğini vurgulayan Akkuş, "Eğer suyu etkin ve akılcı bir şekilde yönetemezsek, suyumuz ne kadar çok olursa olsun su kıtlığı kaçınılmaz olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Göller sadece su kütlesi değil, bölge kültürünün bir parçası"

Göllerin yalnızca birer su kaynağı değil, bulundukları bölgenin kültürel yapısının ve sosyal yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Dr. Akkuş, Van Gölü çevresindeki yaşam biçimini örnek gösterdi. Akkuş, "Bugün Van Gölü'nde balıkçılar sabahın erken saatlerinde limanda bir araya geliyor, sohbet ediyor. Buralar birer sosyalleşme alanı. İnci kefalinin göç dönemi ya da göçmen kuşların geliş-gidiş tarihleri bile bölgede kültürel bir değer haline gelmiş durumda. Hatta birçok kişi doğum tarihini 'balık zamanı' ya da 'balıklar geri dönerken' diye ifade ediyor" diye konuştu.

" Erçek Gölü, bölgenin ruhunu oluşturan sulak alanlardan biridir"

Van Havzası'ndaki en büyük sulak alanlardan biri olan Erçek Gölü'nün ekolojik açıdan kritik önemde olduğunu belirten Akkuş, gölün yaklaşık yüzde 30'unun bir metreden daha sığ olması nedeniyle su kuşları için önemli bir beslenme alanı sunduğunu söyledi.

Ancak iklim değişikliği ve artan sıcaklıklarla birlikte buharlaşmanın sığ gölleri çok daha olumsuz etkilediğini vurgulayan Akkuş, "Derinliği az olan bölgeler çok daha hızlı su kaybediyor. Son yıllardaki sıcaklık artışlarıyla Erçek Gölü'nün özellikle su kuşlarının beslendiği kıyı alanlarının tamamen çekildiğini gözlemliyoruz. Umudumuz, 2026 kışının bol yağışlı geçmesi. Kar ve yağmur yağışlarının artması halinde Erçek Gölü ve Van Gölü'nün yeniden eski seviyelerine kavuşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Eskiden göl olan alanlarda bugün tarım yapılıyor"

Karasu Çayı'nın Van Gölü'ne döküldüğü bölgede incelemelerde bulunan Akkuş, çekilmenin boyutlarını şu sözlerle anlattı:

"Çitören Mahallesi, Van Gölü çevresindeki en büyük balıkçı köylerinden biriydi ve tam anlamıyla göl kıyısındaydı. Bugün ise balıkçıların teknelerini bağladıkları yer, göle yaklaşık 2-3 kilometre uzaklaşmış durumda. Bu durum 20-25 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşti. Eskiden göl olan yerlerde şimdi tarımsal faaliyetlerin yapıldığını ve yeni yerleşimlerin kurulduğunu görüyoruz."

"Su, bir gün mutlaka eski yatağını geri alır"

Göl tabanlarının yerleşime ve tarıma açılmasının büyük risk taşıdığına dikkati çeken Dr. Akkuş, "Suyun hafızası güçlüdür. Su, bir gün mutlaka eski yatağına geri döner. Bugün tarım yapılan ya da yapılaşan alanların birçoğu geçmişte göldü. Su, verdiği yerleri gün gelir geri alır. Bu gerçeği unutmak büyük bir tehlike oluşturuyor" uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
Sosyal medya fenomeni, 2 cinayetin zanlısı çıktı! 7 kitap yazıp imza günleri düzenlemiş

7 kitap yazdı, konferanslar düzenledi, iki cinayetin zanlısı çıktı
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.