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Van Gölü'nde Şimşek Show: Doğa Fotoğrafçısından Unutulmaz Anlar

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Bitlis'te etkili olan yoğun yağış ve yıldırımlar, Van Gölü üzerinde hem muhteşem bir görsel şölen hem de korkutucu anlar yaşattı. Doğa fotoğrafçısı Dr. Cihan Önen, bu anları kamerasıyla ölümsüzleştirdi.

Van Gölü üzerinde çakan şimşekler hem korkuttu hem de görsel şölen oluşturdu

BİTLİS - Nisan ayının sonlarına doğru Bitlis'te etkili olan yoğun yağış ve şiddetli yıldırım, Van Gölü üzerinde adeta görsel bir şölen oluşturdu. Ancak bu etkileyici manzara, zaman zaman korku dolu anlara da sahne oldu.

Van Gölü üzerinde meydana gelen unutulmaz anlar, ailesiyle birlikte doğa gezisine çıkan doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından kaydedildi.

Dr. Önen, yaşadıklarını, "Bitlis'te hava şartları gün içerisinde oldukça hızlı değişebilmektedir. O gün Bitlis'in doğa harikalarından Por Mağaraları'nı gezdikten sonra dönüş yolunda yoğun yağış ve yıldırımlarla karşılaştık. Van Gölü üzerinde oluşan görüntüler hem mest edici hem de ürkütücüydü. Sağanak yağış sonrasında, yıldırımlar yoğun şekilde dağlara ve Van Gölü'ne düşüyordu." şeklinde ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel
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