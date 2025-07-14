Van Gölü'nde Sıcaklardan Kaçış: Vatandaşlar Sahillere Akın Etti

Van'da sıcaktan bunalan vatandaşlar Van Gölü sahillerine akın etti.

Van'da etkisini artıran yaz sıcakları nedeniyle Van Gölü'ne kıyısı bulunan Gevaş, Edremit, Tuşba ve Erciş ilçelerinde vatandaşlar sahillere akın etti. Günübirlik tatilciler ve aileler, hem serinlemek hem de güzel havanın tadını çıkarmak için sahilleri doldurdu. Gölde yüzerek serinleyen vatandaşlar, aynı zamanda göl manzarası eşliğinde piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar, Van Gölü'nün serin sularında yüzmeyi tercih ederken, bazıları ise göl kenarında dinlenmeyi tercih etti. Van Gölü'nün kendileri için bulunmaz bir nimet olduğunu belirten vatandaşlar, sahillerin bilinçsizce kirletilmesine ise tepki gösterdiler. Sahillerin ve dolayısıyla Van Gölü'nün korunması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, gerekenin yapılmasını istedi.

Özellikle il dışından gelen aileler ise Van Gölü'nde yüzmenin keyifli olduğunu söyledi. - VAN