Van'dan 'Aksa Tufanı'na destek konvoyu

Van'da, El Kassam Tugayları'nın Filistin'de başlattıkları "Aksa Tufanı" harekatına destek vermek, Siyonist işgalcilerin saldırılarını telin etmek için konvoy ve basın açıklaması düzenlendi.

Hür Dava Partisi Van İl Başkanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunu desteklemek için geniş katılımlı bir araç konvoyu düzenledi. Van Kale Parkı'nda başlayan araç konvoyu, Beşyol Meydanı'nda yapılan Kürtçe ve Türkçe basın açıklamasıyla sona erdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan basın açıklamasında Filistinlilerin meşru müdafaa haklarını kullandıklarına vurgu yapıldı. Programda Kürtçe bir konuşma yapan İttihadul Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek'in ardından basın metnini okuyan HÜDA PAR Tuşba İlçe Başkanı Emre Aycan, "Kıymetli Mescid-i Aksa murabıtları, bir asırdan uzun bir süredir Siyonist işgalci çetenin Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı sistematik işgal ve katliam devam etmektedir. Topyekün bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci Siyonistler, her geçen gün işgali genişletmekte, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı necis postallarıyla kirletmekte, bu kutsal beldenin kutsiyetini hiçe saymakta ve adeta bütün bir İslam alemine meydan okumaktadır. Filistin halkı, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini korumaktadır. Her gün şehit vermesine rağmen, direnişi cephe cephe büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki mazlumiyet değil, direniş erdemdir. Erdemli Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımızı gönderiyoruz. Yüce Allah yardımcıları olsun, onları muzaffer kılsın. Filistin halkı, yalnızca kendi topraklarını savunmamaktadır. İslam ülkelerinin izzetini ve şerefini de savunmaktadır. Hal böyleyken Müslümanların resmi-sivil tüm unsurları ekonomik, askeri ve manevi olarak Müslüman kardeşlerinin yanında yer almalıdır. Filistinli Müslümanlar, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır" dedi.

Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanında olduklarını dile getiren Aycan, "Siyonist çete, işgal ettiği Filistin topraklarından defolmalıdır. İşgalci çeteyi, gelinen aşamada katliamcı ve işgalci uygulama ve politikalarından vazgeçmesi, Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kaldırması ve yeni bir katliama girişmemesi konusunda uyarıyoruz. İslam dünyasını, işgal altında olan ilk kıblesi için bütün ayrılıklarını bir kenara bırakmaya, Filistin'e sahip çıkmaya ve kardeşlerinin yanında durmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki Siyonizm, İslam dünyasının bağrına saplanmış zehirli bir hançerdir. Canımızla, kanımızla, malımızla ve evlatlarımızla ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ve Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Filistin halkına selam olsun. Kahraman mücahitlere selam olsun. Direnişe ve dirilişe selam olsun" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, HÜDA PAR il yönetiminin yanı sıra partililer, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda sık sık tekbir getirilip ve Filistin direnişini destekleyen sloganlar atıldı. - VAN