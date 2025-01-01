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Van'da Türkiye ve İran Arasında Sınır Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Van'da Türkiye ve İran Arasında Sınır Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Özalp ilçesinde, Türk ve İran heyetleri sınır güvenliği konularını ele almak üzere bir toplantı düzenledi. Kaymakam Bulut, iş birliği ve yapılan çalışmaların önemine değindi.

Van'ın Özalp ilçesinde İran heyetinin de katılımıyla sınır güvenlik toplantısı yapıldı.

Özalp Kaymakamlığının toplantı salonunda yapılan toplantıya, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut başkanlığındaki Türk heyetiyle İranlı mevkidaşı Belesor Hudut Komiseri Vekili Binbaşı Mohammed Ali Khorsendi ve heyetiyle 'Sınır Güvenliği' toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Bulut, İran heyetiyle sınır güvenliğiyle ilgili yapılacak olan çalışmalarla alakalı konular ele aldıklarını belirterek, heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Mohammed Ali Khorsendi ise ele alınacak çalışmaların sınır güvenliğine katkı sunacağını dile getirerek, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut'a teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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