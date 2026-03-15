Haberler

Van'daki kazada hayatını kaybeden aile yan yana defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van-Tatvan kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu Nazmi ve Zehra Atsız çifti ve 6 aylık bebekleri hayatını kaybetti. Acı olayda çiftin yaralanan diğer çocukları hastaneye kaldırıldı.

Van-Tatvan kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren Nazmi ve Zehra Atsız çifti ile 6 aylık bebekleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Dün Tatvan-Van kara yolunun Alacabük köyü mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 13 AAS 081 plakalı tır ile Nazmi Atsız yönetimindeki 34 ACK 344 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nazmi Atsız ile eşi Zehra Atsız olay yerinde hayatını kaybederken, F.A. (6 aylık) ve 4 yaşındaki çocukları yaralandı. Ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 6 aylık F.A. da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, kara yoluyla Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyüne getirildi. Cenazeler, köy mezarlığında düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu

Devrim Muhafızları'nın kalbiydi! Bir kez daha vuruldu
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor

Hem İran hem de dünya için kabus olur! İşte İsrail'in korkunç planı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

Akılalmaz bir nedenle çıktığı direkte can verdi
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

Tartışma yaratan kare!
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu

UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

Rakibini 68 metreden avlayan Arda'dan bomba paylaşım
Atletico Madrid'den Fenerbahçeli yıldıza kanca

Atletico Madrid'e doğru yolcu