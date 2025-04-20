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Van'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı toprağa verildi

Van'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı toprağa verildi
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Van'ın Muradiye ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden baba Vahyettin Fidan ve iki kızı Gülseren ile Sema, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yaralanan iki aile üyesinin durumu hakkında bilgi verilmedi.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve 2 kızı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van-Erciş kara yolu üzerindeki Karahan bölgesinde Vahyettin Fidan yönetimindeki 65 AAZ 700 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpmıştı. Kazada sürücü Vahyettin Fidan ile kızları Gülseren (34) ve Sema Fidan (24) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı aileden 2 kişi de yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden baba ve kızlarının cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle namazını müteakip Erciş ilçesi Pay Mahallesi'nde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. İlçe müftüsünün kıldırdığı cenaze namazına Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Gülseren Fidan'ın ise Erciş'teki bir okulda öğretmen olduğu öğrenildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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