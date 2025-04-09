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Van'da Suriye Kaynaklı Toz Bulutu Etkili Oldu

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Suriye kaynaklı toz bulutları Van kent merkezini kaplarken, görüş mesafesinin düşmesine ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan toz bulutu, özellikle park halindeki araçların üzerinde çamur birikmesine yol açtı.

Van toz bulutuyla kaplandı

VAN - Suriye kaynaklı toz bulutları Van kent merkezini kaplarken, görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

Suriye üzerinden gelen ve güney rüzgarlarının etkisiyle Van'ı kaplayan toz bulutu görüş mesafesini düşürdü. Toz bulutu, gökyüzünü kaplayarak görüş mesafesini düşürdü. Van'da akşam saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Araçlarında toz oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Yerel
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