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Van'da seyir halindeki otomobilin motoru yandı

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Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motoru alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, maddi zarar oluştu.

Van'da seyir halindeki otomobilin motoru yandı

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni TOKİ 9. Etap civarında meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki 05 HP 425 plakalı otomobil seyir halindeyken motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu gören sürücü, aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Söndürülen otomobilin motor kısmında maddi zarar meydana geldi.

Van'da seyir halindeki otomobilin motoru yandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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