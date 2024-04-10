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Van'da Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

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Van'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mutlu tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Mutlu, emniyet teşkilatının toplumda huzuru ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlendiğini belirtti. İl Müdürü Mutlu, "Bizler bu görevi yerine getirirken, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin bir kurumu olduğumuzu asla unutmuyoruz. Türk polisi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Polisin olayları önlemesi - suçluların yakalanabilmesinde halk desteğinin önemi ile Polis vatandaş diyalogunun ne kadar iyi olursa, başarıya o denli ulaşılacağının bilinmesi gerekir. Kendi huzuru ve dolayısı ile hepimizin huzuru için halkımız Polisine güvenmeli ve yardımını esirgememelidir. Daha güzel günler için polis vatandaş el ele olmalıdır" dedi.

Konuşmasının devamında polis teşkilatının ve vatandaşın Ramazan Bayramını kutlayan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesile ile devletimizin ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden arkadaşlarımızın aziz hatıralarını rahmetle anıyor, emekli ve gazilerimiz ile halen görevleri başında olan mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor sizlere tekrardan Emniyet Teşkilatı adına en derin saygılarımı arz ediyorum."

Törene Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, kurum amirleri ve emniyet teşkilatı katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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