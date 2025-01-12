Van'da Etnik Müziğin Sentezine Büyük İlgi

(VAN) - Van'ın Edremit ilçesinde Nur Dönmez ve ekibi tarafından Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Zazaca ezgilerin seslendirildiği konser, büyük beğeni topladı.

Kültür sanat ajandasıyla sadece Van'ın değil, bölgenin referans merkezi olarak konumlanan Tariria, haftasonu Nur Dönmez, Ruşen Arslanargun ve Bekir Demir'i ağırladı. Van'ın Edremit ilçesinde yapılan etkinlikte soprano Nur Dönmez, çellist Ruşen Arslanargun ve piyanist Bekir Demir'i Van'daki müzikseverlerle buluştu.

Etnik müziğin batı müziğiyle sentezi

Birden fazla dilde gerçekleştirilen konser sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan Nur Dönmez, "Van'da müzik öğretmenliği yapıyorum. 3 arkadaşla birlikte kendi eğitimlerimizle yola çıkarak aldığımız eğitimleri, etnik kültürlerde Kürtçe, Ermenice, Zazaca ve birçok etnik dilde bunları kendi eğitimlerimizi yansıtarak konserler veriyoruz. Tariria da bu mekanlardan biri, Van'ın kalbine hitap eden bir yer, çok mutluyuz keyifliyiz. İlgi çok büyüktü. İnsanlar çok beğendi. Benimsediler bizde mutluyuz keyifliyiz" dedi.