Haberler

Van'da donarak şehit olan 120 kahraman çocuk unutulmadı

Van'da donarak şehit olan 120 kahraman çocuk unutulmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da, 1. Dünya Savaşı'nda Hoy Cephesi'ne cephane taşıdıktan sonra dönüş yolunda soğuk hava nedeniyle donarak şehit düşen 120 kahraman çocuk anısına yürüyüş düzenlendi.

Van'da, 1. Dünya Savaşı'nda Hoy Cephesi'ne cephane taşıdıktan sonra dönüş yolunda soğuk hava nedeniyle donarak şehit düşen 120 kahraman çocuk anısına yürüyüş düzenlendi.

Van-Şişli Öğretmenevi önünde başlayan yürüyüş, Maraş Caddesi üzerindeki Kurtuluş Parkı'nda bulunan 120 Vanlı Çocuk Anıtı'nda sona erdi. "Zemheride kol kola çıktılar Van'dan yola" sloganıyla düzenlenen yürüyüşte, bir grup genç ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

Anıt önünde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 120 kahraman çocuk anısına anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirtti. "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dizelerini okuyan Çandıroğlu, "Bugün bu bayraklar göklerde dalgalansın diye Sarıkamış'ta 90 bin, Çanakkale'de 250 bin, burada da 120 çocuğumuz şehit olmuştur. Allah'a şükürler olsun ki bu topraklar için şehit olacak yiğitlerimiz her zaman vardır" dedi.

Program, yapılan duanın ardından 120 Vanlı Çocuk Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene Van Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kamu kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı

Ülkede 'Epstein' depremi! Aklanana kadar görevini yapamayacak
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu

İki kötü haber birden! Bitti denilen transferler iptal oldu
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı