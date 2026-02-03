Van'da donarak şehit olan 120 kahraman çocuk unutulmadı

Van'da, 1. Dünya Savaşı'nda Hoy Cephesi'ne cephane taşıdıktan sonra dönüş yolunda soğuk hava nedeniyle donarak şehit düşen 120 kahraman çocuk anısına yürüyüş düzenlendi.

Van-Şişli Öğretmenevi önünde başlayan yürüyüş, Maraş Caddesi üzerindeki Kurtuluş Parkı'nda bulunan 120 Vanlı Çocuk Anıtı'nda sona erdi. "Zemheride kol kola çıktılar Van'dan yola" sloganıyla düzenlenen yürüyüşte, bir grup genç ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

Anıt önünde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 120 kahraman çocuk anısına anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirtti. "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dizelerini okuyan Çandıroğlu, "Bugün bu bayraklar göklerde dalgalansın diye Sarıkamış'ta 90 bin, Çanakkale'de 250 bin, burada da 120 çocuğumuz şehit olmuştur. Allah'a şükürler olsun ki bu topraklar için şehit olacak yiğitlerimiz her zaman vardır" dedi.

Program, yapılan duanın ardından 120 Vanlı Çocuk Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene Van Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kamu kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. - VAN