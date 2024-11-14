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Van'da Diyabetli Çocuklara Şeker Ölçüm Sensörü Dağıtıldı

Van'da Diyabetli Çocuklara Şeker Ölçüm Sensörü Dağıtıldı
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Van'da 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen programda, diyabetli çocuklara şeker ölçüm sensörleri dağıtıldı. Van Valisi Ozan Balcı, projenin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Van'da, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen programda diyabetli çocuklara sensör dağıtıldı.

14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde program düzenlendi. Programda diyabet ile ilgili yapılan sunumların ardından konuşan Van Valisi Ozan Balcı, 2 yıl önce başlatılan diyabetli çocuklara şeker ölçüm sensörü dağıtım projesinin kesintisiz devam ettiğini söyledi. "Diyabet bir yaşam şeklidir" diyen vali Balcı, "Biz başlattığımız bir proje kapsamında şu anda 550 çocuğumuza şeker ölçüm sensörü dağıtıyoruz. Devletimiz güçlüdür. İmkanlarımızı devletin gerçek sahibi milletimizin çocuklarına harcamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projemiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek.

Diyabetli çocuklar ve ailelerinin sıkıntılarını biliyoruz. Biz çocuklarımızın parmaklarının delinip acı çekmelerinin önüne geçiyoruz. İlgili kurumlarımız planlamalarını yapıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi sensör konusunda hiçbir çocuğumuz mağdur edilmeyecek" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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