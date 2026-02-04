Haberler

YYÜ'de 'Van İlinin Depremselliği' söyleşi düzenlendi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen bilim kafe etkinliğinde, Van ilinin depremsel özellikleri ve afetlere hazırlık süreçleri ele alındı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu ile Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi paydaşlığında düzenlenen Bilim Kafe etkinliği kapsamında "Van İlinin Depremselliği" başlıklı bilimsel söyleşi gerçekleştirildi. AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte, Van ilinin depremsel özellikleri, bölgesel riskler ve afetlere hazırlık süreçleri bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Söyleşide konuşmacı olarak yer alan Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, Van ve çevresindeki fay hatları ile muhtemel deprem senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğe Van İl AFAD Müdürü Mehmet Ulutaş, Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Gökırmak Söğüt, akademisyenler ve AFAD personeli katılım sağladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
