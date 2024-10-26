Üye Girişi
Haberler

Van'da Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, evin tamamen yanmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev ve içindeki eşyalar zarar gördü.

Van'da ev yangını

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Alabayır Mahallesi 7059 Sokakta meydana geldi. Güneş R. isimli şahsa ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği'nden 2 araç sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev, evdeki beyaz eşya ve gıda malzemeleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Van'da Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Yerel Yaşam Tuşba Kaza Van

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var
Mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri: Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum

İşte mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.