Van'da Boya, Köpük ve Su Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'ın Gevaş ilçesi bu yıl renkli bir festivale ev sahipliği yaptı. Boya, Köpük, Tekne ve Su Festivali'nin organitazörlerinden işletmeci Deniz Deniz, "Tebriz, Tahran, Urumiye ve Dohuk'tan gelen turistlerle birlikte toplamda bin kişiye yakın katılımcımız oldu. Van'a sınır kapısından 1 günde 2 bin ila 2 bin 500 kişi giriş yaptı. Ancak artan kapı harçları, otel fiyatları ve İran'daki ekonomik kriz nedeniyle geçen yıla kıyasla katılımda düşüş yaşandı" dedi.

Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen Boya, Köpük, DJ, Tekne ve Su festivali büyük ilgi gördü. İran ve Irak Kürdistan bölgesinden gelen yaklaşık 900 turist etkinliklerde doyasıya eğlendi. Van Gölü kıyısında organize edilen etkinlikte turistler müzik eşliğinde dans edip boyalarla eğlenirken, sıcak havada göle girerek serinledi.

Peyman isimli İranlı turist, "İran'dan 40 kişi ile beraber geldik. Buralar çok güzel. Teşekkür ediyorum emeği geçen abilerime, Türkiye çok çok güzel, çok sağolun" dedi. Şahin isimli turist ise, "Xhoy şehrinden geldim, arkadaşlar Tahran'dan gelmişler. Çok güzel bir ortam ayarlamışlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye her zaman güzel. Zaten biz kendimiz Türk'üz. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Ayla Rolfat isimli turist, "Tebriz'den geldim, festival harikaydı, çok güzeldi. Türkiye'ye İlk gelişim çok güzeldi, harikaydı. Annem ve kızımla birlikte geldik. Van çok güzel bir şehir çok teşekkür ederiz" derken; bir başka turist, "İran Urumiye'den geldim, Azeriyim. Ben 50 kişiyle geldim. Çok iyiydi, çok güzel, her şey güzeldi. Renk festivali, köpük festivali vardı, dans ve DJ vardı bunun yanında tekne turumuz var. Her şey var, her şey tam. Teşekkür ederiz. Türkiye çok güzel, çok beğeniyoruz" diye konuştu.

900 kişi katıldı bütün festivalleri bir arada yaptık

Festivalin organizatörlerinden işletmeci Deniz Deniz ise şunları söyledi:

"Festivalimize İran İslam Cumhuriyeti'nden gelen vatandaşlar katıldı. 900 kişiye yakın bir katılım sağladık. Boya festivali, köpük festivali. DJ'ler, DJ festivali, Tekne Festivali, Su Festivali, bütün festivalleri bir arada yaptık. Genelde Tebriz, Tahran ve Urumiye'dan gelen oldu. Yaklaşık olarak Van'a sınır kapısından 1 günde 2 bin ile 2 bin 500 kişi giriş yaptı. Bunlardan festivali için gelen kişi sayısı bine yakındı. Geçen sen yaptığımız festivallerde bin 600, bin 750 civarındaydı. Bu sene festival 900 ile bin arasında kaldı. Geçen seneye göre festivale katılan turist sayısında bir hayli düşüş var. Kapı harçları arttı, oteller pahalandı. Çarşı pazar pahalı o yüzden İranlıların gelişini bayağı etkiliyor. Bunun yanında İran'daki savaş ekonomik sıkıntılar ve enfasyondan dolayı turist sayısı düştü. İran'daki savaştan dolayı insanlar korkuyor Türkiye'ye gelmeye, elindeki parayı harcamaya. Etkinliklerimiz devam edecek. Festivallerimiz devam edecek. Seneye Türkiye ve İranlılar için daha kapsamlı sanatçıların da olduğu daha büyük bir festival yapmayı düşünüyoruz."

İranlı organizatör Mithat ise "Türkiye'de 4 yıldır Van'da boya festivaline katılıyorum ve her sene üstüne bırakarak devam ediyor. Van şehrini el birliğiyle büyütüp turistlerin daha çok gelmesi için çaba sarf edeceğiz. Sadece İranlı değil diger ülkelerden de Van'a turistleri bekliyoruz" dedi.