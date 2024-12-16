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Van'da Bağımlılıkla Mücadele İçin YeşilFest Etkinliği Başladı

Van'da Bağımlılıkla Mücadele İçin YeşilFest Etkinliği Başladı
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Yeşilay Van Şubesi işbirliğiyle düzenlenen YeşilFest etkinliği, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. 16-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen etkinlik, toplumun her kesimini bir araya getirdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ve Yeşilay Van Şubesi işbirliğiyle organize edilen festival başladı.

İçişleri Bakanlığının destekleriyle başlatılan "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Türkiye'de ilk kez YeşilFest etkinliği Van'da gerçekleştirildi. Van YYÜ ve Yeşilay Van Şubesi tarafından organize edilen etkinlik, toplumun her kesimini bir araya getirerek bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşamın önemini vurguladı. 16-17 Aralık tarihlerinde Van YYÜ Kapalı Spor Kompleksi'nde düzenlenen programa yoğun katılım sağlandı. Etkinlik, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli aktiviteler ve bilgilendirici çalışmalarla dolu dolu geçti.

Festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilay Van Şube Başkanı Zafer Şahin, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede yıllardır kararlılıkla çalışmalarını sürdüren köklü bir kurum olduğunu belirtti. Gençleri bağımlılıkla mücadele ve bilinçli bir yaşam konusunda desteklediklerini ifade eden Şahin, "Bugün burada hep birlikte olduğumuzda, aslında sadece bir etkinlik düzenlemiyoruz. Aynı zamanda bağımlılıkla mücadelenin, sağlıklı yaşamın ve toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha vurguluyoruz. Her birimizin bu konuda üzerine düşen sorumlulukları var. Gençlerimiz, geleceğimizin teminatıdır ve bizler onların sağlıklı, mutlu ve üretken bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Van Yeşilay Şubesi olarak, sadece bugün değil, her zaman bu tür etkinliklerle toplumumuzda farkındalık oluşturmayı, eğitim programları düzenlemeyi ve bilinçlendirme çalışmalarına öncelik vermeyi sürdüreceğiz. Hep birlikte, daha sağlıklı bir toplum inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yeşilay festivallerinin devamı gelecektir"

Yeşilay Gençlik Başkanı Samet Koca ise ilk festivallerini Van'da gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Az önce stantları gezdik. Festivalde birçok etkinlik ve el sanatlarıyla ilgili görseller var. Bunlar katılımcıları cezbediyor. Bu yüzden gençlerin yanında olmaya çalışıyoruz ve yıllık faaliyetlerimizi dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Yeşilay festivallerinin de devamı gelecektir. Bu vesileyle Van ve civar illerimizdeki tüm gençlerimizi bu festivale bekliyoruz" diye konuştu.

Van'da anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden üniversite öğrencisi Melike Ayseçkin de, "Verimli zaman geçiriyoruz. Stantları gezdik. Görevlilerce bilgilendirildik. Festivalde birçok etkinlik de yapılıyor. Katılımcılara hediyeler veriliyor. Konser ve tiyatrolara da katılacağız. Tüm gençlerin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Gezilen stantlarda bağımlılıklarla ilgili bilgilendirilen gençler hem halay çekti hem de çeşitli oyunlar oynadı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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