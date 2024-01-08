Van'da 2024 yılı ilçe müftüleri toplantısı İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık'ın başkanlığında toplandı.

2024 yılı Ocak ayı ilçe müftüleri toplantısı, Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık'ın başkanlığında İpekyolu İlçe Müftülüğü toplantı salonunda yapıldı. İl müftü yardımcıları ve ilçe müftülerin katıldığı toplantıda gündeme dair konuları istişare ettiler. Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin en verimli şekilde yürütülmesi, sosyal projelerin önemi, yürütülmekte olan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve verimliliğin artırılması gibi konular ele alındı. Ardından İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere İpekyolu'nda yürütülen faaliyetlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Çaldıran Müftüsü Mehmet Emin Avcı'nın tayini çıkması dolayısıyla kendisine il müftüsü tarafından bir plaket takdim edilerek hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi. Toplantı, il ve ilçe müftülüklerince gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı, değerlendirme ve istişarelerin ardından sona erdi. - VAN