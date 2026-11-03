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Van çöreğinin coğrafi işaretle tescillenmesini ustalar istiyor

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Van çöreğinin coğrafi işaretle tescillenmesini ustalar istiyor Haber Videosunu İzle
Van çöreğinin coğrafi işaretle tescillenmesini ustalar istiyor
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Van'da yılın her mevsimi tüketilen Van çöreğinin coğrafi işaretle tescillenmesi isteniyor. Ustalar, ürünün Türkiye ve Avrupa'ya gönderildiğini belirterek tescille gastronomi kültürüne katkı sağlanacağını söylüyor.

VAN (İHA) – Van'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve yılın her mevsiminde tüketilen Van çöreği, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınmayı bekliyor.

Van'da tereyağı, süt, şeker, maya, tuz ve unun belirli oranlarda karıştırılmasıyla hazırlanan hamurun yaklaşık 350 derece sıcaklıktaki taş fırınlarda pişirilmesiyle elde edilen Van çöreği, kentte yoğun ilgi görüyor. Özellikle otlu peynirle birlikte tüketilen ve doyurucu özelliğiyle öne çıkan yöresel lezzet, Van'ın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına ve Avrupa'ya da gönderiliyor.

Van'da fırıncılık yapan çörek ustaları, kente özgü bu lezzetin coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınmasını istiyor. Van çöreğinin kendine has tadı ve üretim özelliğiyle diğer çöreklerden ayrıldığını belirten ustalar, ürünün tescillenmesinin kentin gastronomi kültürüne de katkı sağlayacağını ifade ediyor.

İHA muhabirine konuşan çörek ustası Seyfettin Duman, Van çöreğinin kaliteli malzemelerle hazırlandığında kendine özgü lezzetini ortaya koyduğunu belirterek, "Van çöreği un, yağ, tuz ve maya kullanılarak hazırlanıyor. Üzerine sürülen sosunda da yumurta kullanıyoruz. Kullanılan yağın kalitesi çöreğin lezzetini doğrudan etkiliyor. Kaliteli malzeme kullanılmadığında aynı lezzeti yakalamak mümkün olmuyor" dedi.

"Sadece kahvaltıda değil, diğer öğünlerde de tüketiliyor"

Van'ın kahvaltı kültüründe çöreğin önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Duman, "Van'da çörek sadece kahvaltılarda değil, gün içerisinde de sıkça tüketiliyor. Vatandaşlar kebap yedikten sonra bile ara öğün olarak çörek tercih edebiliyor. Ramazan ayında ise sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ürünümüzü tercih eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çöreğimizin tescillenmesini istiyoruz"

Van çöreğine Türkiye'nin farklı illerinden ve Avrupa'dan da talep geldiğini ifade eden Duman, her gün kargo aracılığıyla farklı adreslere ürün gönderdiklerini söyledi. Van çöreğinin artık kent sınırlarını aşan bir lezzet haline geldiğini sözlerine ekleyen Duman, "Van çöreğimizin tescillenmesini istiyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde çörek yapılıyor ancak Van'da yaptığımız çöreğin kendine has bir tadı var. Van çöreği olarak biliniyor ama bu lezzetin Van'a ait olduğunu resmi olarak ortaya koyan bir tescilinin olması gerekiyor. Yetkililerden Van çöreğinin coğrafi işaretle tescillenmesi konusunda çalışma yapılmasını istiyoruz. Türkiye'de bir çörek yapılacaksa bunun Van çöreği olarak bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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