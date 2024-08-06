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Van Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Gördes İlçe Kaymakamlığı'na atandı

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Van Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Gördes İlçe Kaymakamlığı görevine başladı. Sakarya, ilçenin durumu hakkında bilgi aldı ve Gördes için yapılacak projeleri destekleyeceğini belirtti.

MANİSA(İHA) – Van Çatak Kaymakamlığı'ndan Gördes İlçe Kaymakamlığı'na atanan Sercan Sakarya görevine başladı.

Gördes İlçe Kaymakamı Muhammet Özyüksel'in Diyarbakır Vali Yardımcılığı görevine atanmasının ardından boşalan Gördes Kaymakamlığı görevine, Van Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya atandı. Gördes'e gelerek görevine başlayan Sakarya, Kaymakamlık binası önünde ilçe protokolü tarafından karşılandı. Kaymakam Sakarya, ilçenin durumu hakkında ilgili birim amirlerinden bilgi aldı. Gördes'i çok güzel bulduğunu dile getiren Kaymakam Sakarya, "Gördes, etrafı çam ağaçları ile çevrili temiz, bol oksijenli, havasıyla güzel insanlarıyla şirin bir ilçe olarak gözüme çarpıyor. İnşallah Gördes için çok güzel şeyler yapacağız. Öncelikli olarak devam eden Gördes-Akhisar arası yolumuzla ilgili çalışmaları yakınan takip edeceğim. Eğitim ve öğretimde yapılacak tüm projeleri ilçe kaymakamlığı olarak destekleyeceğiz ve takipçisi olacağız. Gördes'te görev yaptığım süre zarfında, devletimizin adaletini, şefkatini, gücünü ve büyüklüğünü bir inanç, kararlılık ve disiplinle göstermeye çalışacağım. Kaymakamlık, devletimizin halka açılan hizmet kapılarıdır ve sonuna kadar vatandaşımıza açıktır" dedi.

1991 İstanbul Bayrampaşa doğumlu olan Sercan Sakarya, ilk ve orta öğrenimini Bayrampaşa ilçesinde tamamladı. 2013 yılında Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ağustos 2016-Mart 2018 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2017 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Edirne Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Çanakkale/Biga ilçesinde Kaymakam Refikliği stajı, akabinde Aksaray/Sarıyahşi ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevi yaptı. Edirne ilinde Mülkiye Müfettişi refakatinde Teftiş Stajını tamamladı. Yurtdışı Dil Eğitimi Stajı kapsamında 5 ay boyunca İngiltere'nin Manchester Metropolitan Üniversitesi'nde İngilizce dil eğitimi aldı. 2020-2022 yılları arasında Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamlığından sonra Van Çatak Kaymakamlığına atanan Sakarya, yaklaşık 2 yıllık görev süresinin ardından Gördes Kaymakamlığı'na atandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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