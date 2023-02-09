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Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri 59 saat sonra enkazdan bir yaralı daha kurtardı

Yerel Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri 59 saat sonra enkazdan bir yaralı daha kurtardı

Van Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi Malatya'da sürdürdükleri çalışma neticesinde 59 saat sonra enkazdan bir yaralının daha çıkarılmasına yardımcı oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi Malatya'da sürdürdükleri çalışma neticesinde 59 saat sonra enkazdan bir yaralının daha çıkarılmasına yardımcı oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Malatya bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Bugünkü çalışmalarda iş makinesi ile çalışan kurtarma ekipleri, gönüllüler, askerler ve Van Büyükşehir Belediyesi arama kurtara ekipleri, Malatya merkezde bulunan göçüğün altından 59 saat sonra bir vatandaşın yaralı olarak kurtulmasına vesile oldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van Büyükşehir Belediyesi Malatya Yerel Haberler

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