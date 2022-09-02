Valilik Meydanı'nda düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle, Valilik Meydanı'nda çelenk sunma ve kutlama töreni düzenlendi.

Vilayet Meydanı'nda gerçekleşen programa; Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören; Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesine ait çelenklerin Atatürk Anıtına sunulması, askeri bando eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile birlikte Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesiyle başladı.

Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.

Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Hava Pilot Binbaşı Ahmet Tavlı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Tören; Sarar Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri Büşra Çallı ve Rümeysa Çınar'ın okudukları şiir sonrası Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterileri ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerinin tüfekli hareketlerle gösterisini sunmasından sonra F-16 uçaklarımızın törene iştirak edenleri selamlamasıyla son buldu.

Kutlamalar, Kanlıpınar Şehitliğinde düzenlenen törenle son buldu. - ESKİŞEHİR