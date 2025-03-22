İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi başladı
İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri

İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?

İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?

Vali Yunus Sezer, Sınırda İftar Programına Katıldı

Vali Yunus Sezer, Sınırda İftar Programına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye-Bulgaristan sınırında görevli polisler ile birlikte iftar yemeği düzenleyerek iki ülkedeki gümrük personelini bir araya getirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye ve Bulgaristan sınırındaki görevli polisler ile iftar yaptı.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'de Vali Yunus Sezer, Bulgaristan Haskovo Bölge Valisi Dr. Stefka Zdravkova tarafından düzenlenen iftar programında gümrük personeli ve Bulgaristan sınır polisleri ile bir araya geldi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title