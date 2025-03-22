Vali Yunus Sezer, Sınırda İftar Programına Katıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye-Bulgaristan sınırında görevli polisler ile birlikte iftar yemeği düzenleyerek iki ülkedeki gümrük personelini bir araya getirdi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye ve Bulgaristan sınırındaki görevli polisler ile iftar yaptı.
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'de Vali Yunus Sezer, Bulgaristan Haskovo Bölge Valisi Dr. Stefka Zdravkova tarafından düzenlenen iftar programında gümrük personeli ve Bulgaristan sınır polisleri ile bir araya geldi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel