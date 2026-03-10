Eskişehir Valisi Yılmaz, Jandarma Tabur Komutanlığında İftar Programına Katıldı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında vatani görevini yapan er, erbaşlar ve görevli personelle iftar programında bir araya geldi.

Okunan ezan ve yapılan duanın ardından oruçlar hep birlikte açıldı. Programda konuşan Vali Yılmaz, Mehmetçikle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti. Konuşmasında Türk askerinin milletin en büyük güvencesi olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, "Sizlerle birlikte iftar sofrasında buluşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Sizler, Türk milletinin vatan bekçiliğini yapan, gerektiğinde canı pahasına bu vatanı koruyan kahraman evlatlarısınız. Bu kahramanlar ocağında sizlerle bir araya gelmek bizler için gerçekten büyük bir onurdur.

Allah ayağınıza taş değdirmesin, her zaman yar ve yardımcınız olsun. Bu cennet vatanda huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu siz kahraman Mehmetçiğimize, kahraman ordumuza ve güvenlik güçlerimize borçluyuz. Bu vatan şehitlerimizin kanıyla vatan oldu ve kahraman evlatlarımız var oldukça sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacaktır.

Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Görevinizde üstün başarılar diliyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah bizleri birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde daha nice Ramazanlara ve bayramlara kavuştursun" dedi.

Programa Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, il protokolü ve kurum yöneticileri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı