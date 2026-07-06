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Vali Yılmaz, vefat eden Kıbrıs gazisi Tınmaz'ın ailesine taziye ziyareti yaptı

Vali Yılmaz, vefat eden Kıbrıs gazisi Tınmaz'ın ailesine taziye ziyareti yaptı
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, önceki gün vefat eden Kıbrıs gazisi Kasım Tınmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, önceki gün vefat eden Kıbrıs gazisi Kasım Tınmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Merhum gaziye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Vali Dr. Erdinç Yılmaz, aile fertleriyle bir süre sohbet ederek acılarını paylaştı. Ziyarette, merhum gazi için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Vali Yılmaz, devletin her zaman şehit ailelerinin, gazilerin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini ifade ederek, merhum gaziye bir kez daha Allah'tan rahmet diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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