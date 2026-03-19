Vali Yılmaz, kız yurdunda kalan uluslararası öğrencilerle iftar yaptı

Vali Yılmaz, kız yurdunda kalan uluslararası öğrencilerle iftar yaptı
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan uluslararası öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan uluslararası öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, programda yaptığı konuşmada uluslararası öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oluşan samimi ve kardeşlik dolu ortamdan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Öğrencilerin Türkiye'ye ve bulundukları ortama kısa sürede uyum sağlamalarının memnuniyet verici olduğunu belirten Valimiz Yılmaz, gençlerin eğitim hayatlarında başarılar diledi. İftar sonrasında İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından yemek duası edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiiri seslendirdi. Program, uluslararası öğrenciler tarafından gerçekleştirilen 'Dombra' konseri ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

