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Vali Erdinç Yılmaz'dan Dünya Çevre Günü mesajı

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Dünya Çevre Günü mesajında gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmanın önemini vurguladı ve vatandaşları çevre dostu adımlara davet etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Dünya Çevre Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın tertemiz bir doğa olduğunu belirterek vatandaşları çevre dostu adımlar atmaya davet etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Dünya Çevre Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Vali Yılmaz mesajında, yeşil bir gelecek için yürütülen çalışmaları vurgulayarak, "Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras, yaşanabilir ve tertemiz bir doğadır" ifadesini kullandı.

Eskişehir'in çevre bilinci konusunda öncü bir şehir olduğunu aktaran Yılmaz, valilik olarak su kaynaklarının korunması, yenilenebilir enerji, ağaçlandırma ve sıfır atık projelerini kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Vali Erdinç Yılmaz, tüm hemşehrilerinin çevre gününü kutlayarak, daha yeşil ve temiz bir Eskişehir için herkesi duyarlı olmaya çağırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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