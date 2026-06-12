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Eskişehir Valisi Yılmaz'dan LGS'ye girecek öğrencilere mesaj: "Sakın pes etmeyin"

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, LGS sınavına girecek öğrencilere moral mesajı yayımlayarak, zorluklara rağmen pes etmemeleri gerektiğini ve hayatın bir sınavdan ibaret olmadığını vurguladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Liselere Giriş Sistemi ( Lgs ) sınavına girecek öğrencilere, "Sorular beklediğinizden zor gelebilir, istediğiniz gibi geçmeyen anlar olabilir ama sakın pes etmeyin" dedi.

Lgs sınavı, 13 Haziran Cumartesi günü sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılacak. Yüz binlerce öğrenci sınav heyecanı yaşarken, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz bir mesaj yayımladı. Öğrencilere pes etmemeleri gerektiğini hatırlatan Vali Yılmaz'ın mesajında, "Hayalleriniz bir sınava sığmaz. Aylarca çalıştınız. Bazen yoruldunuz, bazen sıkıldınız, bazen de, 'Acaba başarabilecek miyim?' diye düşündünüz. Şimdi ise emeklerinizin karşılığını almak için sınav sıralarına oturacaksınız Ama unutmayın... LGS önemli bir sınav olabilir, ancak hayatınızı belirleyecek tek şey asla değildir. Bu sınav ne sizin değerinizi ölçer ne de hayallerinizin sınırını çizer. Sizler, sonuç ne olursa olsun aylar boyunca gösterdiğiniz emekle, disiplinle ve mücadeleyle çok önemli bir başarıya zaten imza attınız. Sınav anında heyecanlanabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

"Sakın pes etmeyin"

Vali Yılmaz, mesajının devamında, "Sorular beklediğinizden zor gelebilir, istediğiniz gibi geçmeyen anlar olabilir ama sakın pes etmeyin. Derin bir nefes alın ve bugüne kadar öğrendiklerinize güvenin. Çünkü bilgi kadar özgüven de başarı getirir ve şunu hiç unutmayın... Emek hiçbir zaman boşa gitmez. Belki bugün, belki yarın ama verdiğiniz emeğin karşılığını mutlaka bir gün alırsınız. Bu nedenle sonuç ne olursa olsun kendinizi tek bir sınavla değerlendirmeyin. Hayat uzun bir yolculuk. LGS ise bu yolculuktaki duraklardan sadece biri. 55 sınav binasında sınava girecek 9 bin 757 öğrencimize gönüllerindeki sonucu alacakları, huzurlu ve başarılı bir sınav diliyorum. Yolunuz, zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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