Vali Yiğitbaşı: 'Çok yakında güzel projelerin ilk adımı atılacak'

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, medyanın etkileri üzerine önümüzdeki günlerde kentteki gazeteciler ile ortak bir proje geliştireceklerini kaydetti.

Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkürt ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, medya kuruluşlarının sahipleri ile görüş alışverişinde bulanarak, kentin öncelikli giderilmesi gereken ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı. Ziyaret hakkında bilgi veren Vali Yiğitbaşı, medya üzerine kentte yeni düzenlemeler yapacaklarını belirterek, "Yerel basınımızın temsilcileri ile şehrimizin ihtiyaç ve talepleri üzerine sohbet ettik. Medyanın etkileri üzerine yaptığımız ortak değerlendirmeler, çok yakında gerçekleşecek güzel projelerin ilk adımı oldu" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR