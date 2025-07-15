Vali Yiğitbaşı: '15 Temmuz milli birlik manifestosudur'

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "15 Temmuz bir demokrasi zaferi olmanın yanı sıra milletimizin bağımsızlık tutkusunun birlik ruhunun ve özgürlük iradesinin yeniden haykırıldığı adeta bir milli birlik manifestosudur" dedi.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik Zafer Meydanında yapıldı. Program mehter takımının gösterisiyle başladı. Ardından milli sporcular, sancak koşusuyla getirdikleri Türk bayrağını, Vali Yiğitbaşı'na teslim etti. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından şehitlere dua edildi.

Gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yiğitbaşı 15 Temmuz'un önemine dikkat çekerek, Bu milletin Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na oradan15 Temmuz'a uzanan engin vatan aşkının ve köklü imanının bir kez daha alevlendiği bir gün olduğunu vurguladı. Yiğitbaşı, "15 Temmuz bir demokrasi zaferi olmanın yanı sıra milletimizin bağımsızlık tutkusunun birlik ruhunun ve özgürlük iradesinin yeniden haykırıldığı adeta bir milli birlik manifestosudur. Bu duygu ve bilinçle 15 Temmuz Çanakkale'deki ruhun ve Kurtuluş Savaşı'ndaki sarsılmaz azmin yeniden canlandığı bir diriliş gecesi olmuştur" dedi.

Programa, protokolü üyeleri ile birlikte milletvekilleri de katıldı. - AFYONKARAHİSAR