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Vali Yamlı, şehit ve gazi aileleri derneğini ziyaret etti

Vali Yamlı, şehit ve gazi aileleri derneğini ziyaret etti
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Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Aynı binada faaliyet gösteren dernekleri ziyaretinde Vali Ömer Hilmi Yamlı, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Akçam, Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yamlı, şehit aileleri ve gazilerin talep ve önerilerini dinledi. Şehitlerin emaneti olan aileler ile kahraman gazilerin her zaman devletin ve milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Vali Yamlı, devletin tüm imkanlarıyla onların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Dernek Başkanları Akçam ile Göydemir ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, şehit aileleri ve gazilere gösterilen ilgi ve destekten dolayı Vali Yamlı'ya teşekkür etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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