Vali ve milletvekilleri Muharrem orucu iftarına konuk oldu

Kütahya Valisi Ali Ali Çelik ve protokol üyeleri, Hacı Bektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğince düzenlenen Muharrem Ayı İftarı'na katıldı.

"Muharrem aynı zamanda sevgi ekme ayıdır" diyen Vali Çelik konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Yaradılışımızın en büyük gayesi sevgi. Hayatım boyunca, dinleyen, birbirini seven insanların yan yana olduğunda her zorluğu aşabileceğine inandım. Bir ve beraber oldukça bütün zorlukları aşacağız. Milletin var olabilmesi için devlet, devletin devam etmesi için de millet gerekli. Sağlık ve güven içinde bir arada olmamız için Rabbim, devletimizi daim; milletimizin arasındaki bağları güçlü eylesin. Rabbim, birbirimizin gönlüne sevgi ekmeyi nasip etsin."

Gazel: "Hazreti Hüseyin'i hürmetle, rahmetle yad ediyorum"

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, "Muharrem ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için birlik ve kardeşliğe, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ehl-i beytin tüm mensuplarını, hassaten şehit Hazreti Hüseyin'i hürmetle, rahmetle yad ediyorum. Rivayet odur ki, Hazreti Adem'in tövbesi bugünde kabul olunur. Hazreti Musa, denizi bugünde ikiye ayırır, Hazreti Yusuf, kuyudan bugünde çıkmıştır, Hazreti Eyüb'ün hastalığından şifa bulduğu rivayet edilir. Muharrem ayı, aşure dediğimiz, 10 Muharrem dediğimiz, İslam coğrayasının tamamında mukaddes bir gün olarak kabul edilir. Öncesinde, sonrasında tutulan oruçlar yapılan ibadetlerle adeta temizlenmesinin, tazelenmesinin, yeni başlangıçların vesilesi olarak en iyi şekilde değerlendirilir. Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) de muharrem ayının ehemmiyetine her fırsatta dikkat çekmiş, bu ay içinde tuttuğu oruç ve yaptığı ibadetlerle hepimize istikamet belirlemiştir. Hicri 61 yılında, Kerbela'da yaşanan acı katilamın, herkesin hafızalarına acı hatıra olarak nakşedilmiştir. Hazreti Hüseyin ve ehlibeyit, Kerbela'da önce susuzluğa mahkum edildiler ardından insanlığı en büyük katliam manzarasını geride bırakacak şekilde şehit edildiler. Şehadetinin senei devriyesinde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve ehlibeyti rahmetle minnetle hürmetle yad ediyorum. Hazreti Peygamber, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için ellerini semaya açmış ve Allah'a şöyle dua etmişti: 'Yarabbi ben Hasan ve Hüseyin'i seviyorum. Sen de sev. Onları sevenleri de sev.' Hazreti Hasan ve Hüseyin'in hayatlarının sıratımüstakim üzerine geçen, tıpkı dedesi resulüekrem ve babaları Hazreti Ali gibi vahdet mücadelesi içinde bulunmuş iki mübarek zattır. Onlar hayatları boyunca tefrikanın tarafında olmadılar. Müslümanların arasında tefrika çıkarmaya çalışanlara rağmen onlar vahdetten, birlikten, kardeşlikten asla taviz vermediler. Hazreti Hüseyin, Kerbela'da ümmetin birliği, dirliği için susuzluğa direnmiştir. Anneler göz yaşlarıyla çocuklarının susuzluğunu gidermeye çalışırken, Hazreti Hüseyin o çocukların, ümettin tüm çocuklarının istikbali için zulme direnmiştir. Hazreti Hüseyin'in direnişi, bin yıldan fazla bir süre boyunca bu topraklarda bizim topraklarımızda hak mücadelesinin ve zulme başkaldırının destanı olmuştur" dedi.

Programda birer konuşma yapan Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hacı Bektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Niyazi Toğan da Muharrem ayının önemine değinerek birlik ve beraberlik temennisinde bulundular. - KÜTAHYA