Vali Osman Varol, Şehit Cem Özgül İlk ve Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, Şehit Cem Özgül İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenci ve okul idaresi tarafından karşılanan Vali Osman Varol'a, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve milli eğitim şube müdürleri eşlik etti. Öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Vali Osman Varol, öğrencilere planlı ve programlı bir şekilde derslerine çalışmaları, bilgi ve başarıya giden yolda kendilerini en güzel şekilde hazırlamaları noktasında tavsiye ve nasihatlerde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden ve daha sonra okul idaresiyle bir araya gelen Vali Osman Varol, okul ile ilgili bilgiler aldı.

Vali Varol, "Devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek milletimizin ve ülkemizin umudu ve geleceği olan kıymetli evlatlarımızı en güzel şekilde hayata hazırlamanın gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyor. Sevgili yavrularımıza hayat yolunda başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN