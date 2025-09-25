Haberler

Vali Varol'dan Depremzede Aileye Ziyaret

Vali Varol'dan Depremzede Aileye Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Valisi Osman Varol, Sincik ilçesindeki kalıcı deprem konutlarına yerleşen bir depremzede aileyi ziyaret ederek, yeni yuvalarında mutluluk diledi. Vali, devletin deprem sonrası vatandaşlara yönelik desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Sincik ilçesindeki kalıcı deprem konutlarına yerleşen depremzede aileyi ziyaret etti.

Sincik ilçesinde yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutlarına yerleşen İbrahim Sak ve ailesini evlerinde ziyaret eden Vali Varol, aileye yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulundu.

Ziyaret sırasında aileyle çay eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Varol'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman da eşlik etti.

Vali Osman Varol, yaptığı açıklamada, "Devletin güçlü desteği ve geleceğe duyduğumuz umutla, ilin merkezi, ilçeleri ve köylerinde hak sahibi tüm vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim edene kadar gayretli çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Deprem sonrası yaraların hızla sarılması adına yapılan kalıcı konut projelerinin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı görülürken, devletin tüm kurumlarıyla sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bir kez daha gözler önüne serildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
ABD'li senatöre kızından 'İsrail' tepkisi: Ruhunu şeytana satmış gibi

Ünlü siyasetçiye kendi kızı bile tepki gösterdi: Ruhunu şeytana satmış
Adamlar grubu faaliyetlerine ara verdi

Sanat dünyasında deprem! Ünlü grup sahne faaliyetlerini durdurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm, işinin başında yakaladı

Ölüm, işinin başında yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.