Vali Varol'dan Depremzede Aileye Ziyaret

Adıyaman Valisi Osman Varol, Sincik ilçesindeki kalıcı deprem konutlarına yerleşen depremzede aileyi ziyaret etti.

Sincik ilçesinde yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutlarına yerleşen İbrahim Sak ve ailesini evlerinde ziyaret eden Vali Varol, aileye yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulundu.

Ziyaret sırasında aileyle çay eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Varol'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman da eşlik etti.

Vali Osman Varol, yaptığı açıklamada, "Devletin güçlü desteği ve geleceğe duyduğumuz umutla, ilin merkezi, ilçeleri ve köylerinde hak sahibi tüm vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim edene kadar gayretli çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Deprem sonrası yaraların hızla sarılması adına yapılan kalıcı konut projelerinin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı görülürken, devletin tüm kurumlarıyla sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bir kez daha gözler önüne serildi. - ADIYAMAN