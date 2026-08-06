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Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Aydın Valisi Varol'u Ziyaret Etti

Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Aydın Valisi Varol'u Ziyaret Etti
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Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, bir dizi inceleme ve ziyaret için gittiği Aydın'da Vali Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti. Nezaket kabulünde ildeki çalışmalar ve ziyaret programı değerlendirildi; Tuncay'ın adalet hizmetlerine yönelik temaslarda bulunması bekleniyor.

Bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Aydın'a gelen Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Aydın Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Vali Dr. Osman Varol tarafından makamda karşılandı. Nezaket çerçevesinde gerçekleştirilen kabulde, ilde yürütülen çalışmalar ve ziyaret programına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Aydın'da çeşitli inceleme ve temaslarda bulunacak olan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın programı kapsamında adalet hizmetlerine yönelik ziyaretler gerçekleştirmesi beklenirken, Vali Varol da nazik ziyaretlerinden dolayı Bakan Yardımcısı Tuncay'a teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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