Vali Ustaoğlu, Ramazan İftarında Öğrencilerle Buluştu

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ramazan ayının manevi atmosferinde İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen iftar programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Programda öğrencilerle sohbet eden Vali Ustaoğlu, iftar sevincini gençlerle paylaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Ustaoğlu, gençlerin eğitim hayatları ve gelecek hedefleri üzerine sohbet etti. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayan Vali Ustaoğlu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ramazan ayı, bizleri bir araya getiren, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız mübarek bir zaman dilimidir. Bugün burada siz değerli gençlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için çok çalışmalısınız. Bizler de sizlerin iyi eğitimi alarak, hayallerinize ulaşabilmeniz için var elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

İftar programına Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü de katıldı.

Program sonunda öğrenciler, kendileriyle iftar yapan ve samimi sohbetleriyle onları motive eden Vali Ustaoğlu'na teşekkür etti. - BALIKESİR