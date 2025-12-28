Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyü sakinleriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyü sakinleriyle bir araya geldi
Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşiyle birlikte Hamdibey Köyü'nde vatandaşların taleplerini dinleyerek köyün sorunları hakkında bilgi aldı ve devletin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunduğunu belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile birlikte Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Hamdibey Köyü Muhtarı Yaşar Sevdi'den köyün genel durumu hakkında bilgi alan Vali Turan, devam eden yatırımlar, tarım ve altyapı çalışmaları, huzur ve asayiş tedbirleri ile sosyal destek hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş'un da eşlik ettiği ziyarette konuşan Vali Turan, büyük küçük demeden her köyün Kırklareli'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, devletin imkanlarının vatandaşların hayat kalitesini artırmak için seferber edildiğini ifade etti.

Vali Turan, köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye ve hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon

500

