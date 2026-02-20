Samsun Valisi Orhan Tavlı: Şehitlerimize Şükran Borcumuzu Ödeyemeyiz

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Ne yaparsak yapalım aziz şehitlerimize şükran borcumuzu layıkıyla ödeyemeyiz" dedi.

Vali Orhan Tavlı, eşi Ayşe Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, eşi Şule Altınpınar ve ilçe protokol üyeleriyle birlikte; Bafra Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı Arife Gülal, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Orhan Tavlı, iftar programında yaptığı konuşmada, "Yüce Türk Milleti, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetini muhafaza ederek, milli ve manevi değerlerimizden aldığı güçle her bakımdan müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak; Samsun'dan Ankara'ya, Edirne'den Kars'a, İzmir'den Van'a, Rize'den Diyarbakır'a, Hakkari'den İstanbul'a, Hatay'dan Ordu'ya birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için hep birlikte çalışmaya gayret ediyor. Bizim inancımızda ve kültürümüzde şehitlik ve gazilik mertebeleri çok önemli olduğu gibi aynı şekilde şehit yakını olmak da büyük bir gurur ve iftihar vesilesidir. Aziz şehitlerimizin, kıymetli şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin aziz milletimizin kalbindeki müstesna yerleri elbette her zaman her türlü takdirin ve övgünün katbekat üzerindedir. Ne yaparsak yapalım, şehadet şerbeti içerek mertebelerin en yükseğine erişen aziz şehitlerimize şükran borcumuzu layıkıyla ödeyemeyiz. Aynı şekilde gazilik payesini kuşanarak, aziz milletimizin gönlündeki en büyük rütbelerden birine nail olan kahraman gazilerimize de minnettarlığımızı hakkıyla ifade edemez, sizlerin hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz" diye konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunun altını çizen Vali Tavlı, "Ancak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millet olarak aziz şehitlerimizin emanetlerini ve uğruna fedayı can eyledikleri değerleri baş tacı etmeyi samimiyetle sürdüreceğimizi, sizleri daima bağrımıza basmaya devam edeceğimizi her fırsatta olduğu gibi bir kez daha huzurlarınızda özellikle ifade ederek, şükranlarımı da sizlere arz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını, Gazi milletvekillerimizi, ordumuzun kahraman askerlerini, Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, Pençe Kilit, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi tüm harekatlarda, yurt içi ve sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz'da istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi, İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası'nın yiğit ve kahraman evlatlarını, Samsunlu Milli Mücadele kahramanlarımızı ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah. Hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor; sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. Samsun'umuz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisiyle on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'inizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'ım tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin inşallah. Cenab-ı Allah'ım sağlık, huzur ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi bizleri bayrama da kavuştursun inşallah. Cenab-ı Allah'ım birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daim eylesin; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin ve Aziz milletimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı