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Vali Taşyapan, Dağcı Yüksel Işık'ın Kayınpederine Başsağlığı Ziyaretinde Bulundu

Vali Taşyapan, Dağcı Yüksel Işık'ın Kayınpederine Başsağlığı Ziyaretinde Bulundu
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Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Süpha Durek Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında yaşamını yitiren emekli astsubay ve dağcı Yüksel Işık'ın kayınpederi Ramazan Akbaş'ı evinde ziyaret etti. Vali, merhuma rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Süpha Durek Dağı'nda hayatını kaybeden dağcı Yüksel Işık'ın kayınpederi Ramazan Akbaş'ı evinde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, 13 Temmuz 2026 tarihinde Süpha Durek Dağı'nda gerçekleştirdiği zirve tırmanışı sırasında yaşamını yitiren emekli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş ve dağcı Yüksel Işık'ın kayınpederi Ramazan Akbaş'ı, Gazi Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen taziye ziyaretinde Vali Taşyapan, merhum Yüksel Işık'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ile sabır dileklerini iletti. Ziyarette aileyle yakından ilgilenen Vali Taşyapan, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirterek acılı aileye taziyelerini sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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