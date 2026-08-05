Vali Taşolar, Tuzluca'da Vatandaşlarla Buluştu

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Tuzluca ilçesinde gerçekleştirdiği inceleme ve ziyaretler kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Tuzluca ilçesinde gerçekleştirdiği inceleme ve ziyaretler kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Taşolar, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek iletilen konular hakkında ilgili kurumlardan bilgi aldı. Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaların yürütülmesi için ilgili yetkililere talimat verdi. Vali Taşolar'ın Tuzluca programına Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz da eşlik etti. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Taşolar, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için incelemelerini sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı