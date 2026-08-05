Vali Taşolar, Tuzluca'da Vatandaşlarla Buluştu
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Tuzluca ilçesinde yaptığı inceleme ve ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimat veren Vali Taşolar'a Kaymakam Abdüllatif Yılmaz eşlik etti. Vali, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Tuzluca ilçesinde gerçekleştirdiği inceleme ve ziyaretler kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Tuzluca ilçesinde gerçekleştirdiği inceleme ve ziyaretler kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Taşolar, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek iletilen konular hakkında ilgili kurumlardan bilgi aldı. Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaların yürütülmesi için ilgili yetkililere talimat verdi. Vali Taşolar'ın Tuzluca programına Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz da eşlik etti. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Taşolar, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için incelemelerini sürdürdü.