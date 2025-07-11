Vali Sözer şehit Osman Er'in ailesini ziyaret etti

Vali Sayın Faik Oktay Sözer, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askerlik görevini ifa ederken şehit Osman Er'in vefatının yıl dönümünde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Sözer, sene-i devriyesi dolayısıyla şehidin ailesini hanelerinde ziyaret ederek, hatırasını yad etti ve aile fertleriyle bir araya geldi. Ziyarette, millet olarak şehitlere olan minnet ve saygının her zaman diri tutulması gerektiği vurgulandı. Vali Sözer, "Şehidimiz Osman Er'i rahmetle anıyor, ailesinin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dileriz. Aziz hatırası kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi. - BİLECİK