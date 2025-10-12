Vali Sözer'den Huzurevi Ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyarette yaşlı vatandaşlarımızla yakından ilgilenen Vali Sözer, onlarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Büyüklerimizin hayat tecrübelerinin toplum için büyük bir değer olduğunu vurgulayan Vali Sözer, devletin her zaman onların yanında olduğunu ifade ederek, "Tecrübeleriyle bizlere yön veren, dualarıyla güç katan kıymetli büyüklerimiz, toplumumuzun en değerli hazinesidir" sözleriyle tüm huzurevi sakinlerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler temennisinde bulundu. - BİLECİK