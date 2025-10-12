Haberler

Vali Sözer'den Huzurevi Ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, huzurevini ziyaret ederek yaşlı sakinlerle bir araya geldi. Vali, büyüklerin hayat tecrübelerinin toplum için önemli olduğunu vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyarette yaşlı vatandaşlarımızla yakından ilgilenen Vali Sözer, onlarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Büyüklerimizin hayat tecrübelerinin toplum için büyük bir değer olduğunu vurgulayan Vali Sözer, devletin her zaman onların yanında olduğunu ifade ederek, "Tecrübeleriyle bizlere yön veren, dualarıyla güç katan kıymetli büyüklerimiz, toplumumuzun en değerli hazinesidir" sözleriyle tüm huzurevi sakinlerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
