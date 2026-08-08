Vali Sözer, Çerkeşli Köyü'nde Cuma Namazı Kıldı ve Vatandaşlarla Buluştu
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde Cuma namazı kıldıktan sonra köy sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Sözer, köylerin ihtiyaçlarının yerinde görülmesinin ve halkın görüşlerinin doğrudan alınmasının önemini vurguladı.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Çerkeşli Camii'nde dün Cuma namazını eda eden Vali Sözer, namazın ardından köy sakinleriyle sohbet etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Sözer, köyün mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında köy sakinleriyle hasbihal etti.
Vali Sözer, köylerin ihtiyaçlarının yerinde görülmesinin ve vatandaşların görüşlerinin doğrudan dinlenmesinin önemine dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı