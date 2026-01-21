Vali Serdengeçti Osmaniye'de görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valiliği görevinden Osmaniye Valiliği'ne atanan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kente gelerek görevine başladı. Valilik binası önünde protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Serdengeçti, tören mangasını selamladıktan sonra makamına geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Serdengeçti, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Osmaniye'de görev yapacak olmanın kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu ifade eden Serdengeçti, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın teklifleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında şahsımıza tevdi edilen Osmaniye Valiliği görevine başlamış bulunuyoruz. Bu onurlu vazifeyi devralırken, güzel Osmaniye'mizin tarihi hafızasından kültürel dokusuna, üretim kudretinden beşeri sermayesine uzanan zengin birikimini; isabet, süreklilik ve sahicilik ekseninde değerlendirmeyi temel bir sorumluluk addediyoruz. Osmaniye'mizin yarınlarını şekillendirecek en büyük gücün, gençlerimizin azmi ve çocuklarımızın hayalleri olduğuna inanıyoruz. Eğitimden spora, kültürden sanata uzanan her alanda; kendine güvenen, yaşadığı şehre aidiyet duyan bir neslin yetişmesine katkı sunan her gayreti yakından takip edecek ve destekleyeceğiz" diye konuştu.

Vali Serdengeçti: "Osmaniye'nin ihya ve iskan sürecini titizlikle yöneteceğiz"

"Çarşılarında atılan her adımın, sokaklarında paylaşılan her selamın yolumuzu aydınlatacak, yakın geçmişte yaşanan büyük sarsıntıların ardından ortaya çıkan dayanışma ve metanet ise bunun en güçlü göstergesidir" diyen Vali Serdengeçti, "6 Şubat 2023'te yaşanan ve milletçe derin bir imtihandan geçtiğimiz depremlerin üçüncü yılına yaklaşırken Osmaniye'mizde büyük bir özveriyle yürütülen ihya ve iskan çalışmalarını yakından takip etmeyi, ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde süreci titizlikle yönetmeyi en önemli görevlerden biri olarak telakki edeceğiz. Deprem sonrası ortaya konulan irade, hız ve koordinasyon için başta Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin saygıdeğer Bakanlarına ve emeği geçen herkese minnet duygularımı ifade ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve tazimle anıyorum. Bu onurlu görevi bizlere layık gören devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - OSMANİYE