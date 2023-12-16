Vali Selçuk Aslan, TOGG ile Yerli Malı Haftası etkinliğine katıldı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çerkez Taşköprü İlkokulu öğrencilerinin kutladığı Yerli Malı Haftası etkinliğine Valilik Makam aracı olan TOGG ile gitti. Öğrenciler yerli ve milli olan TOGG yakından tanıyıp köyde tur attılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çerkez Taşköprü İlkokulu öğrencilerinin kutladığı Yerli Malı Haftası etkinliğine Valilik Makam aracı olan TOGG ile gitti. Öğrenciler yerli ve milli olan TOGG yakından tanıyıp köyde tur attılar.

Yerli Malı Haftası tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Çerkez Taşköprü İlkokulunda da hafta için etkinlik düzenledi. Vali Selçuk Aslan'ın okulda düzenlenen etkinliğe makam aracı olarak kullanılan TOGG ile gitti. Öğrencilerimizin Tutum, Yatırım ve Türk Malları (Yerli Malı) Haftası kutlamasına katıldı.

Etkinlikte çocuklar TOGG büyük ilgi gösterdiler ve aracı yakından tanıdılar. Etkinliğin sonunda ise öğrenciler araç ile köy içinde tur attılar. - DÜZCE