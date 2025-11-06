Haberler

Vali Selçuk Aslan, Arama Kurtarma Eğitimi Gören Personeli Ziyaret Etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'ndaki eğitim alan personeli ziyaret etti. Vali, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, eğitimli personelin afet müdahalesindeki kritik rolünü vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, eğitim alan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli komandolar ile Afet Barınma Grubu Destek Çözüm Ortakları arasında yer alan kurum personelleriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen yüz bin arama kurtarma personelinin yetiştirilmesi projesi ile bu projeyi tamamlayıcı nitelikte Düzce Valiliğince hayata geçirilen arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesi projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren personelleri ziyaret etti.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, eğitim alan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli komandolar ile Afet Barınma Grubu Destek Çözüm Ortakları arasında yer alan kurum personelleriyle bir araya gelen Vali Selçuk Aslan, katılımcılara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Aslan, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve arama kurtarma kapasitesinin geliştirilmesinin önemine değinerek, "Afetlere müdahalede en kritik unsur, eğitimli ve koordineli personeldir. Bu kapsamda yürütülen projeler, ilimizin ve ülkemizin afetlere karşı direncini artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, eğitime katılan personellerle yapılan görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
