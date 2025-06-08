Vali Şefik Aygöl, Üniversite Öğrencileriyle Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldi

Vali Şefik Aygöl, Üniversite Öğrencileriyle Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldi
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Tunceli Valisi Şefik Aygöl, sınavlar nedeniyle memleketine gidemeyen üniversite öğrencilerine bayram kahvaltısı düzenledi. Kahvaltıda kurban etinden yapılan kavurma ikram edildi ve öğrencilerle samimi bir ortamda bir araya gelindi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, sınavalar nedeniyle memleketine gidemeyen üniversite öğrencileriyle bayram kahvaltısında bir araya geldi. Öğrencilere kahvaltının yanında Vali Aygöl tarafından kesilen kurbandan yapılan kavurma da ikram edildi.

Tunceli'ye yeni atanan Vali Şefik Aygöl, sınavlar nedeniyle memleketlerine gidemeyen üniversiteli kız öğrencilere bayram jesti yaptı. Eşi Nazlı Aygöl ile öğrencileri özel bir işletmede düzenlenen kahvaltıda ağırlayan Vali Şefik Aygöl, bayram nedeniyle bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz de öğrencilik yaptık. Öğrencilik yıllarımızda sınavlardan dolayı memlekete gidemediğimiz dönemler oldu. Muhtemelen burada da gidemeyen öğrenciler var diye düşündük ve bu kahvaltıyı tertipledik. Sizlere kahvaltının yanında et ikramı oldu. O, dün kestiğimiz kurbanların eti. Çocuklarımızla, yavrularımızla paylaşmak istedik. Davetimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ailecek bir kahvaltı yapmış olduk. Kazasız, belasız, güzelliklerle dolu bir bayram diliyorum" dedi.

Kahvaltıya katılan öğrenciler de sınavlar nedeniyle memleketlerine gidemediklerini belirterek, Vali Aygöl'le samimi bir ortamda güzel bir kahvaltı etkinliği geçirdiklerini söyledi.

Etkinlik, Vali Aygöl'ün öğrencilerle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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